روسيا تكشف عدد من حصلوا على جنسيتها العام 2022

الوكيل الإخباري- تدل إحصائيات وزارة الداخلية الروسية على أن أكثر من 691 ألف مواطن أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية خلال العام الماضي، أي أقل بمقدار 44 ألف شخص مما كان عليه في عام 2021.

اضافة اعلان

وجاء في موجز الوزارة: "في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 بلغ عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بشأنهم للحصول على الجنسية الروسية، 691.045 شخص.



وذكرت أن هذا المؤشر بلغ 735.385 شخص في عام 2021.



وأضافت أن الوزارة منعت في عام 2022 دخول أكثر من 141 ألف أجنبي إلى الأراضي الروسية، أي أقل بنحو 35 ألفا عن نفس الفترة من عام 2021.



وأعلنت وزارة الداخلية الروسية لوكالة "تاس"، سابقا أن 40 مواطنا روسيا أعلنوا تخليهم عن الجنسية الروسية في العام الماضي.

روسيا اليوم