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الخميس، 13-04-2023 10:04 م

روسيا تلوح بعدم تمديد صفقة الحبوب..وتطرح شروطها

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الوكيل الاخباري - لوحت موسكو، اليوم الخميس، بعدم تمديد صفقة الحبوب بعد 18 من أيار المقبل في حال لم يتم إحراز تقدم في حل المشاكل الأساسية المتعلقة بتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي:" في حال لم يتم إحراز أي تقدم في حل خمس مشاكل أساسية، وهي إعادة الربط مع نظام سويفت، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمات، ورفع القيود المفروضة على التأمين بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ".

وأضاف البيان :" إضافة إلى تشغيل خط أنابيب الأمونيا، وفك تجميد الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بإنتاج ونقل المواد الغذائية، فلا داعي للحديث عن تمديد إضافي لمبادرة البحر الأسود بعد 18 أيار".

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