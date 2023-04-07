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الجمعة، 07-04-2023 11:17 م

موسكو: لا نعول على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية

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الوكيل الإخباري - أكدت موسكو، اليوم الجمعة، على أنها لا تعوّل على تنفيذ مبادرة وكالة الطاقة الذرية الدولية لإعلان منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه في ظل موقف كييف السلبي اتجاه إنشاء المنطقة.

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وقال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، خلال مؤتمر صحفي: "موقف كييف السلبي يؤكد أنها غير مستعدة لإنشاء منطقة آمنة، وهذا ما يعيق تنفيذ مبادرة الطاقة الذرية للشهر الثامن".


وأضاف أوليانوف: "بقيت روسيا في حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على السلامة النووية في المحطة منذ أيلول من العام الماضي. ولطالما كانت جميع آرائنا إزاء هذه المسألة مطروحة على طاولة المفاوضات".


بترا

 




 

 


 

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