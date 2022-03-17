روسيا: لدينا وثائق جديدة عن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية أسقطت عدداً من الطائرات والمروحيات العسكرية، بالإضافة إلى عشرات الطائرات المسيرة الأخرى، مؤكدة أنها حصلت على وثائق جديدة لمختبرات بيولوجية في أوكرانيا لنقل أوبئة فتاكة.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إفادته الصحفية اليومية إن القوات الروسية تمكنت من إسقاط مقاتلة أوكرانية واحدة من طراز"ميغ-24" ومروحية من طراز "مي-8" و12 مسيرة بينها 3 من طراز "بيرقدار".

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كما أكد أن القوات الروسية دمرت 181 مقاتلة ومروحية أوكرانية و172 مسيرة و170 منظومة دفاع جوي و1379 دبابة ومدرعة قتالية و133 راجمة صواريخ و514 مدفعية ميدانية ومدفع هاون و1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".



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