الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

تجار لحوم يكشفون الأسباب الحقيقية لانخفاض الأسعار.. والزراعة تعلق

"الأطباء" تحذر من حدث يقيمه فندق لطبيب جراح لبناني ارتكب مخالفات جسيمة في الإمارات وأوقف عن العمل

الدغمي: لو طالب ثلث النواب بإقالتي سأستقيل

خبير مائي لـ الوكيل : هكذا يمكن أن يتخلص الأردن من أزمة فقر المياه

وزير الزراعة: الخروف البلدي يكلفنا 22 دينار سنويا بدل دعم أعلاف

بدعم هولندي.. الحكومة تنفذ مشروع لحصاد مياه الأمطار في الشمال

"الأردنية" تكرم 35 باحثا من أعضاء هيئتها التدريسية

العيسوي ووزيرا الاشغال والشباب يزورون منزل الدكتور البري

البلبيسي: أوميكرون أقل وطأة من "دلتا" لكنه أسرع انتشاراً

منظمة الصحة العالمية في الأردن تحذر غير المطعمين

الأحد، 12-12-2021 10:06 ص

رياح شديدة تتسبب بقطع الكهرباء عن آلاف المنازل في كندا

48b6fa0f5aa458f681c9e8faa258a08c


الوكيل الإخباري-أفادت شركة "هايدرو وان" للكهرباء بأن رياحا شديدة هبت على إقليم أونتاريو الكندي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة.

اضافة اعلان

 

وأشارت شركة "هايدرو"، التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في الإقليم، إلى أن "التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق"، لافتة إلى أنها تتوقع مزيدا من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح.


وبالرغم عودة الكهرباء إلى حوالي 78 ألف عميل، فلا يزال 210 آلاف آخرين بلا كهرباء.


من جانبها، حذرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية من الرياح في المناطق الجنوبية من أونتاريو، موضحة أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة.


روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
س

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان أمير الكويت

R

الخطوط الجوية اليمنية تغير مسار رحلاتها اضطراريا

7442997_1639305036

الكرملين: بوتين أكد لبايدن أن القوات الروسية لا تهدد أحدا

مكة2

شؤون الحرمين تطلق 3 مبادرات رقمية استثنائية

Emir-of-Kuwait-condemns-Aramco-attack-in-call-with-King-Salman

قادة الإمارات يهنئون العراق بمئوية تأسيس دولته

البرلمان العربي

البرلمان العربي يدعو لاستراتيجية عمل لتعزيز العمل العربي الإسلامي المشترك

أخبار متعلقة
السيس٢

السيسي يوجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز لحل مشكلة الكهرباء

g0sfa

شاهد عاصفة رياح قوية تضرب إسطنبول في تركيا

6194237b423604103d44b132

الولايات المتحدة تعلن عن إحراز تقدم في جهود إمداد لبنان بالطاقة