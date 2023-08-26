السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تكشف عن مشروع في منطقة المقابلين بعمان

دهس 60 رأساً من الأغنام على الطريق الصحراوي

الملك يعزي عائلة برية

الهناندة: 40% من الخدمات الحكومية أصبحت رقمية

اليابانية للتعاون الدولي تستضيف فريق تحديث العقبة الخاصة بطوكيو

الامن : هذه عقوبة مخالفة مضخمات الصوت بالأردن

الخارجية الفلسطينية: تبريرات مكتب نتنياهو لتحريض وعنصرية بن غفير مضللة ومرفوضة

قرار سعودي هام بشأن الاردن اعتباراً من العام الحالي

العسعس: اقتصادنا تجاوز الأزمات العالمية التي ألمت بالاقتصاد العالمي

محافظ البنك المركزي: نعمل على مراجعة نظام التأمين الإلزامي في الأردن

السبت، 26-08-2023 01:44 م

زاخاروفا: دول أوروبا متورطة في النزاع حول أوكرانيا

64e9cf744c59b777811e299b


الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" ومروحيات "مي-24"، تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا.

اضافة اعلان


وأضافت: "يعتزم الجيش التشيكي تسليم مروحياته روسية الصنع من طراز مي-24 إلى أوكرانيا بعد استلامه مروحيات قتالية أمريكية. في الأسبوع الماضي، قام فلاديمير زيلينسكي بجولة تسول شملت هولندا والدنمارك والنرويج والسويد التي أعلنت سلطاتها عن عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16. كل هذه التصرفات تؤكد عداء الغربيين تجاه روسيا وتورطهم المتزايد في النزاع الدائر حول أوكرانيا".


وأشارت زاخاروفا، إلى أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال ذلك بمواصلة الهجوم المضاد "سيء الصيت"، وتستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف الإجرامي مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المرتزقة وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسي.  


وتابعت زاخاروفا القول: "بهدف صرف انتباه الرعاة الغربيين عن المشاكل على الجبهة، بما في ذلك فشل ما يسمى بـ "الهجوم المضاد"، يواصل نظام النازيين الجدد في كييف توجيه ضربات لا معنى لها ضد أهداف مدنية داخل روسيا، مع تسليط الضوء عليها بنشاط في وسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية".


ونوهت زاخاروفا، بأن الهجمات الأوكرانية، تسفر عن قتل المدنيين الأبرياء.


وذكرت الدبلوماسية الروسية أن أوكرانيا تواصل استهداف محطة زابوروجيه الكهروذرية .

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1693050698157

إخلاء مدينة كندية جراء حرائق الغابات

64e9daf94c59b77e5f10ecde

الحرس الثوري الإيراني: علينا السيطرة على البحر إذا أردنا التأثير بالنظام العالمي الجديد

LYNXMPEJ7P03C_L

المتحف البريطاني يسعى لاستعادة نحو 2000 قطعة مسروقة

64e9d33f4236044fa2248b64

هزات أرضية في قهرمان مرعش وأديامان بجنوب شرق تركيا

image

ميلانو الإيطالية تسجل أعلى درجة حرارة منذ 260 عاماً

عطاف-2

الجزائر تُجدد رفضها لإستعمال القوة والتدخلات الخارجية في أزمة النيجر

أخبار متعلقة
64e196a54c59b74b1317a9c5

ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا استنفدت قدراتها والنزاع يشارف على الانتهاء

64cf8219423604672b5e1794

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: على العدو الركوع متوسلا الرحمة

news-250422-ukraine.ukraine4

خبير: السلطات النازية في كييف ستسقط بسبب العملية العسكرية الخاصة

64c6c6584c59b7084403e74a

محاولة كييف الاستيلاء على شبه الجزيرة ستتحول إلى كارثة لأوروبا وأوكرانيا

64c51fe44236043eba1d1f25

بلينكن: شويغو زار كوريا الشمالية طلبا للأسلحة

64c2ce894c59b75cb406af3e

سلوتسكي: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة الآن