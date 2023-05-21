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الأحد، 21-05-2023 04:12 م

زعيمة حزب تركي معارض: سننتخب من يرحل اللاجئين السوريين

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الوكيل الإخباري- دعت رئيسة "حزب الجيد" ميرال أكشنار الأتراك، للتصويت لمرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة الأحد المقبل، بناء على موقفه من اللاجئين السوريين.

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وقالت أكشنار إن "الشعب سيختار بين من يقول سنرحل السوريين من بلادنا أو من يقول سنبقيهم".

وأضافت أكشنار "إما أن تختار من دعم حزب العمال الكردستاني في عام 2019 وحزب الله في عام 2023، أو ستختار من لن يأوي حتى ظل الإرهاب في البلاد.. إما أن تختار من يقول لا يمكننا ترحيل السوريين أو ستختار من يقولون سنرحلهم".

وكان كيليتشدار أوغلو تعهد بإعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا خلال السنتين القادمتين، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية.

وسأل خلال حملته الانتخابية والجولة الأولى من الانتخابات  التي جرت في 14 مايو، ولم تحسم النتيجة، "ماذا يفعل 3.6 مليون سوري في بلادنا؟"، مشيرا إلى "البطالة المتنامية في تركيا". 

يأتي ذلك، في ظل تصاعد مشاعر العداء ضد اللاجئين في تركيا، التي تكافح بالفعل في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

 

روسيا اليوم

 

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