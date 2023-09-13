الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

البحث الجنائي يلقي القبض على مرتكب جريمة قتل في الشميساني

اعلان هام من بايدن بشأن فيضانات ليبيا

باريس تعلن اعتقال النيجر مسؤولا فرنسيا

الأمن يوضح حقيقة فيديو لشخص يخلع ملابسه اثر تحرير مخالفة بحقه- صورة

اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

رئيس مجلس النواب يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

قرار صادر عن مجلس الوزراء

لقاء في الطفيلة يناقش عدة قضايا

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

طبيب يحذر الاردنيين وينصح هؤلاء بالبقاء في المنزل

الأربعاء، 13-09-2023 12:05 ص

زيلينسكي يتهم الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا

6500ca96423604777f0de4a6


الوكيل الاخباري- اتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا. وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تهتم بالعلاقات الاقتصادية أكثر من اهتمامها بـ"القيم".

وقال زيلينسكي: "العالم متحد في الأمم المتحدة، لكنه غير متحد في بعض القرارات المتعلقة بممارسة المزيد من الضغوط القوية على روسيا".

اضافة اعلان

 

وانتقد دول الاتحاد الأوروبي التي يُزعم أنها تساعد روسيا على التحايل على العقوبات من أجل "حل قضاياها الاقتصادية" أو الطاقة الرخيصة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إلى عدم جعل المنظمة العالمية كبش فداء للوضع في أوكرانيا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6500d171423604741a252605

إيران تعلن اعتقال جاسوسيين فرنسيين

6500baf54236047642308700

زاخاروفا تعلق على تصريحات بوريل حول "الحديقة" و"الأدغال"

6500ba744c59b7510e1d3270

اعلان هام من بايدن بشأن فيضانات ليبيا

6500b7414c59b7510e1d326a

باريس تعلن اعتقال النيجر مسؤولا فرنسيا

2023-09-12T080159Z_2064102579_RC2W63AUKAYP_RTRMADP_3_MOROCCO-QUAKE

بعد مرور 72 ساعة على زلزال المغرب.. نداء للمساعدة العاجلة

6500a10742360475ce3eb9d9

المغرب.. الملك محمد السادس يزور مراكش ويعود مصابي الزلزال

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_b094a181893e082d93743e8de8119aac-1

الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي في النيجر ومالي

sg-press

غوتيريش: الانقلابات العسكرية ليست الحل

206019

صور- أول تعليق من مصر على فيلا زيلينسكي في الجونة

64ecc2b54c59b73a6e0fdf27

زاخاروفا تعلق على تصريحات الرئيسة الهنغارية حول دعوتها زيلينسكي للإنخراط في مفاوضات مع روسيا

639b43ba4c59b736de634f84

سفير روسيا: إفريقيا الوسطى طلبت المساعدة في ضمان الأمن

64e9484c4c59b77e8e56feab

بيروت ترفض تحركات "يونيفيل" دون التنسيق مع الجيش اللبناني