سريلانكا تخفف حظر التجول مع سعي رئيس الوزراء الجديد لتشكيل الحكومة

الوكيل الاخباري- رفعت سريلانكا، اليوم السبت، حظر التجول المفروض على مستوى البلاد لمدة 12 ساعة؛ لتخفف بذلك القيود المشددة مع سعي رئيس الوزراء الجديد رانيل ويكرماسينجه إلى تشكيل حكومة بعد اشتباكات مع الجماعات المناهضة للحكومة، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.



وتحولت احتجاجات سلمية في الغالب ضد الحكومة استمرت لأكثر من شهر، إلى أعمال عنف الأسبوع الماضي، بعد أن اقتحم أنصار رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا معسكر احتجاج مناهض للحكومة في العاصمة التجارية كولومبو، وأحرقوا الخيام واشتبكوا مع المتظاهرين.



كما خلفت الاشتباكات والأعمال الانتقامية ضد شخصيات حكومية أكثر من 300 مصاب.

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