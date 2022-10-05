سلطنة عمان تنهي مرحلة دمج وتركيب أول قمر صناعي لها مع المركبة الفضائية

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطنة عمان اليوم الأربعاء، اكتمال مرحلة دمج وتركيب أول قمر صناعي عماني مع المركبة الفضائية (لانشر ون) ليتم إطلاقه في المدار الأرضي المنخفض خلال العام الحالي.

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن مرحلة الدمج والتركيب تعد خطوة رئيسة مهمة إيذانا ببدء العد التنازلي للمهمة الفضائية الأولى لسلطنة عمان التي ستحمل مسمى "مهمة أمان" وتنفذها شركة التقنيات العالمية الصاعدة "إتكو" العمانية، بشراكة دولية مع شركات بولندية وأميركية.



وأشارت إلى أن عملية الإطلاق ستتم من مطار نيوكواي في كورنوال بالمملكة المتحدة.



وتهدف المهمة إلى إرسال أول وحدة قمرية عمانية إلى الفضاء هذا العام لبث والتقاط صور الأقمار الصناعية عالية الدقة وإرسالها للمحطة الأرضية في سلطنة عمان، لتحليلها رقميا باستخدام أنظمة التحليل الحاسوبية المدعومة بالذكاء الصناعي بما يخدم المستفيدين في سلطنة عمان والمنطقة.

بترا