الجمعة 30-07-2021
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الجمعة، 30-07-2021 06:40 م

سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المدينة الصناعية في حلب

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الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي شهدته المدينة الصناعية في حلب السورية أمس إلى خمس وفيات، فيما أصيب سبعة أشخاص بحروق متوسطة وشديدة الخطورة.

وقال محسن كناني قائد فوج إطفاء حلب إن أحد المصابين توفى في المستشفى، بينما ما زالت جثامين أربعة من الضحايا داخل المعمل الذي احترق أمس، وأضاف أن العمل جار لانتشال جثامينهم من بين مخلفات الحريق.

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وأكد أن الحريق "أخمد بشكل كامل وتتم حاليا عمليات العزل والتبريد وإزالة الأضرار والمخلفات".


واندلع أمس حريق في معمل لصناعة الدهانات والمواد البلاستيكية يحتوي على مواد شديدة الاشتعال في المنطقة الثانية بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار.
وقالت الوكالة إن الحريق "أتى على محتويات المعمل نتيجة صعوبة الإطفاء نظرا لأن الحريق في مكان مغلق وملئ بالمواد القابلة للاشتعال".

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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