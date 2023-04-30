الأحد 30-04-2023
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الأحد، 30-04-2023 08:26 ص

سويسرا تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر أيار

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الوكيل الإخباري - تتولى سويسرا اعتباراً من يوم غد الاثنين، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أيار خلفا لروسيا.

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وستعقد ممثل سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة باسكال بيريسويل، مؤتمرًا صحفيًا مساء يوم غد تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم نفسه.


ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى سويسرا: موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الغابون، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، غانا، وألبانيا.


ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.


بترا


 




 

 


 

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