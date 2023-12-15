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الجمعة، 15-12-2023 03:21 م

شاهد : لحظة اصابة سفينة في باب المندب ونشوب حريق فيها

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الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لحظة اصابة سفينة في باب المندب ونشوب حريق فيها .

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وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري صباح اليوم إن سفينة ترفع علم ليبيريا تضررت إثر هجوم جوي شمال ميناء المخاء اليمني.

وأضافت الشرطة -في بيان- أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف، مشيرة إلى أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب المقذوف الذي أدى لاشتعال حريق في السفينة.

 

ولاحقا ، قال مسؤول دفاعي أميركي إن "صاروخا باليستيا أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين أصاب سفينة ثانية ترفع علم ليبيريا في باب المندب".

وقال المسؤول إن "الهجوم الصاروخي على السفينة الثانية تسبب في نشوب حريق، والطاقم يعمل على إخماده".

 

 

 




 

 


 

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