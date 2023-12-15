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الجمعة، 15-12-2023 12:20 م

استهداف سفينة في باب المندب ونشوب حريق فيها

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الوكيل الاخباري- قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن سفينة ترفع علم ليبيريا تضررت إثر هجوم جوي شمال ميناء المخا اليمني.اضافة اعلان


وأضافت الشرطة -في بيان- أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف، مشيرة إلى أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب المقذوف الذي أدى لاشتعال حريق في السفينة.

من جانبها، أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى تقارير عن إصابة سفينة قرب باب المندب بجسم مجهول ونشوب حريق فيها.

وفي الإطار، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي أن الحوثيين هاجموا سفينة في البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء أمس أنها استهدفت سفينة حاويات بطائرة مسيرة في باب المندب بعد رفض طاقمها الاستجابة لنداءات وجهت له.

 




 

 


 

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