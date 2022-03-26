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السبت، 26-03-2022 12:18 م

شاهد .. لحظة مرعبة لتجربة اطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

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الوكيل الإخباري-أعلنت كوريا الشمالية عن نجاح اختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز هواسونغ -17 جرى إطلاقه من مطار بيونغ يانغ الدولي .

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وكانت قد أطلقت كوريا الشمالية ، مساء يوم الخميس "صاروخاً باليستياً عابراً للقارات"، في أول تجربة من نوعها منذ العام 2017 يجريها البلد المسلّح نووياً، وهبط الصاروخ الباليستي، الذي أطلق عليه هواسونغ-17 والقادر على إصابة أي جزء من الأراضي الأمريكية، في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان وفق ما نقل موقع"trt" العالمي

 

 



 




 

 


 

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