شاهد .. لحظة مرعبة لتجربة اطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

الوكيل الإخباري-أعلنت كوريا الشمالية عن نجاح اختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز هواسونغ -17 جرى إطلاقه من مطار بيونغ يانغ الدولي .
وكانت قد أطلقت كوريا الشمالية ، مساء يوم الخميس "صاروخاً باليستياً عابراً للقارات"، في أول تجربة من نوعها منذ العام 2017 يجريها البلد المسلّح نووياً، وهبط الصاروخ الباليستي، الذي أطلق عليه هواسونغ-17 والقادر على إصابة أي جزء من الأراضي الأمريكية، في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان وفق ما نقل موقع"trt" العالمي
Videos launch of an intercontinental ballistic missile (ICBM) of a new type "Hwaseong-17" ("Hwaseongpo-17") of the strategic forces of the DPRK. pic.twitter.com/l0AEbn4Xof— Alpha News (@AlphaWarNews) March 25, 2022
وكانت قد تداولت مواقع الاخبار العالمية ، عبر تويتر ، فيديو للحظة درامية لزعيم كوريا الشمالية قبيل تجربة إطلاق الصاروخ العابر للقارات .
BREAKING: North Korea's state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.— NK NEWS (@nknewsorg) March 25, 2022
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(Video: KCTV) pic.twitter.com/APifRhtJVr