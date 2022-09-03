السبت 03-09-2022
الوكيل الاخباري

اتفاقية لشراء كابسة لبلدية عجلون

أغرب من الخيال.. راعي أغنام يصبح مليونيرا في لحظة بالسودان

النِّيابة العامة تحظر على 15 شخصًا حضور مباريات الدَّوري وتراقبهم إلكترونيا

بدء أعمال إعادة تأهيل طريق السلط

بلدية الكرك : مشروع سياحي على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت

إصابة شابان أردنيان بحادث سير في السعودية والخارجية تتابع - التفاصيل

ديوان الخدمة يوضح حول تعيين معلمة في أكثر من مدرسة

هبوط أسعار الدجاج واللحوم عالمياً - تفاصيل

التعليم العالي يقر الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد

57 وفاة جديدة في فيضانات باكستان منهم 25 طفلًا

السبت، 03-09-2022 06:50 م

شخص يقود طائرة صغيرة يهدد بالاصطدام في متجر أمريكي

ططط


الوكيل الاخباري - قالت الشرطة الأمريكية اليوم السبت، إن شخصا يقود طائرة صغيرة فوق توبيلو بولاية مسيسيبي، هدد بتحطيم الطائرة في متجر.

اضافة اعلان


وقال بيان صادر عن إدارة شرطة توبيلو إن قائد الطائرة اتصل بالشرطة و"هدد بالاصطدام بمتجر بوول مارت في ويست مين.


وأضافت أن الشرطة أخلت المتجر ومبنى مجاورا من المتسوقين.


وقال البيان إن الشرطة على اتصال بالطيار، لكنها لم تذكر أي معلومات عن هويته أو دوافعه.


وأظهرت خريطة من موقع FlightAware ما يبدو أنه مسار الطائرة المتعرج حول توبيلو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 40.000 نسمة.


لكن بيان الشرطة حذر من أن تحليق الطائرة بهذه الطريقة يشكل خطرا كبيرا على المنطقة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63135177423604030175b5a8

الداخلية السورية تصدر رسما جديدا لإصدار "جواز سفر مستعجل"

GYk4GNAc1xOahVJmN9ysUxnpBjF77J0Zb4E6LjGd

تركيا تعرض وساطة على روسيا في أزمة زابوريجيا النووية

6311edb14c59b753387529c0

دعوات لتوقيف رئيس سريلانكا المخلوع

image (30)

مقتل 8 من أفراد الشرطة في كولومبيا

66-7

57 وفاة جديدة في فيضانات باكستان منهم 25 طفلًا

image (28)

سفراء أجانب شاركوا في مراسم وداع غورباتشوف