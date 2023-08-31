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شديد الخطورة .. الإعصار "إيداليا" يكتسح فلوريدا ويتجه شمالا

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الخميس، 31-08-2023 06:34 ص

شديد الخطورة .. الإعصار "إيداليا" يكتسح فلوريدا ويتجه شمالا

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الوكيل الاخباري - ضرب "إيداليا" شمال غرب فلوريدا، الأربعاء، بقوة إعصار من الفئة الثالثة "في غاية الخطورة" تصحبه رياح عاتية وأمطار غزيرة، بينما حذرت السلطات من تداعيات يمكن أن تكون كارثية في بعض أجزاء الولاية الأميركية الجنوبية.


وقالت سلطات الولاية إن الإعصار وتأثيره في رفع مستوى مياه المحيط ظاهرة نادرة الحدوث في المنطقة، وأمرت بعمليات إجلاء واسعة.


ورغم عدم الإعلان عن وقوع قتلى على الفور، حذر مسؤولون في فلوريدا من أن الوصول إلى المناطق النائية التي قطعت الطرق المؤدية إليها بسبب تساقط الأشجار أو ارتفاع المياه قد يستغرق بعض الوقت، خاصة في المنطقة التي وصل فيها الإعصار إلى اليابسة.


وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن "إيداليا" الذي وصفه بأنه "شديد الخطورة" ضرب الساحل الأميركي بقوة إعصار من الفئة الثالثة، في منطقة بيغ بيند التي تنتشر فيها المستنقعات وذات الكثافة السكانية المنخفضة في فلوريدا، حوالي الساعة 7:45 صباحا (11:45 ت غ).


وأضاف أن العاصفة وصلت إلى الشاطئ محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 215 كيلومترا في الساعة بالقرب من بلدة كيتون بيتش، مع احتمال ارتفاع مستوى المياه إلى حوالي 5 أمتار في بعض المناطق الساحلية.


ورغم أن الإعصار فقد قوته مع تحركه باتجاه الداخل وفوق جورجيا، ليصبح إعصارا من الفئة الأولى، فإن السلطات حذرت من عواقبه ومن مخاطر ارتفاع المد.

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سكاي نيوز


 




 

 


 

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