الأربعاء 01-03-2023
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الأربعاء، 01-03-2023 04:33 م

شكوى تتهم يوتيوب بانتهاك قانون الطفل في بريطانيا

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الوكيل الاخباري- يواجه موقع "يوتيوب"، شكوى في المملكة المتحدة، تتهمه بجمع بيانات عن الأطفال دون 13 عامًا بشكل غير قانوني.

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وقالت هيئة البي بي سي اليوم الأربعاء، إن الشكوى قدمها إلى هيئة حماية البيانات، والد لثلاثة أطفال ومؤسسة "فايف رايتس" الخيرية، وتتهم الموقع التابع لشركة ألفابت الأميركية للتكنولوجيا، بانتهاك قانون خصوصية البيانات المصمم لحماية الأطفال من خلال جمع بيانات عن موقع وعادات مشاهدة الأطفال.


وأضافت الهيئة أن مكتب مفوض المعلومات سينظر في الشكوى الرسمية على أن الموقع ينتهك قانون الطفل في بريطانيا ويجمع على الأقل بيانات عن موقع وعادات مشاهدة وتفضيلات نحو 5 ملايين طفل في المملكة المتحدة.

 

بترا

 




 

 


 

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