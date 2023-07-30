الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

أكبر أزمة غذاء في التاريخ مستمرة.. مئات الملايين معرضون لخطر الجوع

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ اليوم

الجيش الإسرائيلي يستنفر على الحدود مع لبنان

المدرج الروماني بعمان يجذب 90 ألف زائر وسائح

تعميم من المركزي لكافة البنوك العاملة في الأردن

إدارة السير تكشف سبب الأزمة الخانقة باتجاه نفق عبدون

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في العدل - اسماء

الأحد، 30-07-2023 09:21 ص

شويغو: البحرية تؤدي دورا رئيسيا في ضمان سيادة وحرية روسيا

64c5a6dd4c59b76e3622df11


الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في تهنئته بعيد البحرية أن البحرية الروسية تلعب دورا رئيسيا في ضمان سيادة وحرية روسيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية التهنئة التي جاء فيها: "اليوم، تلعب البحرية دورا رئيسيا في ضمان سيادة وحرية وطننا الأم، وهي عنصر مهم في الدفاع الوطني. يتمتع أفرادها بالمعرفة والمهارات الحديثة في إدارة المعدات البحرية المعقدة، وتقوم بالمراقبة بجدارة، وتنفيذ بنجاح المهام الموكلة لها".

اضافة اعلان


وأعرب شويغو عن امتنانه لقدامى المحاربين في البحرية، الذين تعد خدمتهم الباسلة والنزيهة مثالا للجيل الشاب من المدافعين عن الوطن.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64c5ec104c59b75cb87aa0e3

الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بواسطة 25 مسيرة أوكرانية على القرم فجر اليوم

99د

الجيش الإسرائيلي يستنفر على الحدود مع لبنان

64c5f3d14c59b76f7b788289

خبير أمريكي: نظام كييف دمر محطة كاخوفسكايا بإيعاز من واشنطن

99

6 قتلى بتحطم طائرة صغيرة في كندا

ط

مصرع 9 أشخاص نتيجة سوء الأحوال الجوية في روسيا

64c5823d4236043c2415bb2e

بوتين: اتفقت مع أردوغان على إجراء محادثات هاتفية

أخبار متعلقة
64c5f3d14c59b76f7b788289

خبير أمريكي: نظام كييف دمر محطة كاخوفسكايا بإيعاز من واشنطن

64c233a74236041c9a34757a

شويغو: روسيا تعتزم تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية

64c204c94c59b71f985a1e44

شويغو يحضر عرضا فنيا وعسكريا بصحبة زعيم كوريا الشمالية

64bf7e074c59b7409b383ead

وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية على رأس وفد عسكري رفيع

64a2a15a4c59b76e8f2eb24f (1)

شويغو يعلن عن تدمير الجيش الروسي جميع دبابات ليوبارد الألمانية التي سلمتها بولندا لأوكرانيا