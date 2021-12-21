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الثلاثاء، 21-12-2021 03:08 م

شويغو: قصف الجانب الأوكراني لدونباس متواصل

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الوكيل الإخباري-قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن عدد الهجمات التي يشنها العسكريون الأوكرانيون على دونباس وعلى مواقع الميليشيا الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، لا ينخفض.

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وشدد الوزير الروسي، على أن هذه الاعتداءات تدفع، قوات هاتين الجمهوريتين غير المعترف بهما إلى الرد.


وأضاف شويغو، في الاجتماع الختامي الموسع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية اليوم: "لا يتراجع عدد الهجمات التي يقوم بها الجانب الأوكراني على أراضي دونباس وضد مواقع الميليشيا الشعبية هناك، مما يضطرها لاتخاذ تدابير مضادة".

 

ووفقا له، تم بشكل موثوق اكتشاف وجود أكثر من 120 عنصرا من عناصر الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية في بلدتي أفدييفكا وبريزوفسكويه بمقاطعة دونيتسك. ويقوم هؤلاء بتجهيز مرابض إطلاق النار في المباني السكنية والمنشآت ذات الأهمية الاجتماعية، ويقومون بإعداد العمليات العسكرية للجيش الأوكراني والجماعات المسلحة المتطرفة، وتحضير العناصر للقتال الفعلي.


وأشار شويغو إلى أنه، من أجل تنفيذ عمليات استفزازية تم نقل إلى بلدة أفدييفكا وقرية كراسني ليمان، عبوات تحتوي على مكونات كيميائية مجهولة الأصل.

 

 

روسيا اليوم

 

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