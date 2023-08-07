صفارات الإنذار تدوي في أربع مقاطعات أوكرانية

الوكيل الاخباري - أظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي ودنيبروبتروفسك بأوكرانيا.

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وأظهرت بيانات الخريطة تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعات الأربع في الساعة 1:57 بتوقيت موسكو إلى جانب الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف في مقاطعة زابوروجيه.



وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.



وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نفذته كييف على جسر القرم.

روسيا اليوم