ضحايا وأضرار مادية جراء عاصفة مطرية قوية تضرب سوريا

الوكيل الإخباري- شهدت معظم المحافظات السورية عاصفة مطرية قوية أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار مادية كبيرة. اضافة اعلان





وشهدت كل من الغاب والسقيلبية ومصياف غرب حماة. هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.وأفادت مصادر بوفاة شخص إثر إصابته بصاعقة رعدية أثناء عمله بأرضه في قرية قرين بريف مدينة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا.كما شهدت المنطقة الساحلية أضرارا كبيرة جراء العاصفة الرعدية القوية التي ضربت المنطقة.وقالت المديرية العامة للموانىء في سوريا إنه جراء العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية سجلت الحوادث التالية: في اللاذقية:-غرق زورق بحري وتم إنقاذ كل من على متنه 6 بحارة.-وفاة صياد وغرق مركبه جراء العاصفة البحرية وذلك عند موقع رأس ابن هانئ، ونجاة اثنين كانا برفقته.- أضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل والبسيط.