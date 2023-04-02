الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

التربية تطرح 14 عطاء لصيانة عدد من المدارس في الاردن

الحكومة تبحث عن مُشغل ومُطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق

مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تخرج المعتكفين منه

4 اصابات بتدهور مركبة على طريق إربد المفرق

استطلاع دولي: ارتفاع الأسعار مستمر ومتزايد في 2023 والسبب التغير المناخي

إضراب عام في أراضي ال48 ردا على جريمة إعدام الشهيد العصيبي

مهيدات: مؤتمر الدواء الدولي يهدف لتعزيز التكامل الصناعي العربي

الذهب عالمياً يصعد 9% خلال ربعين متتاليين

ارتفاع أسعار بعض أصناف خضار في السوق المركزي اليوم

أبو كركي يعلّق بعد الهزة الارضية التي وقعت في غور الأردن

الأحد، 02-04-2023 08:58 ص

"طالبان" تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

58938354_303


الوكيل الإخباري - أفادت تقارير إعلامية بأن حركة "طالبان" تحتجز 3 مواطنين بريطانيين في أفغانستان.

اضافة اعلان


وقالت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، إن سلطات "طالبان"، احتجزت كيفن كورنويل، ومواطنا بريطانيا آخر لم تذكر اسمه في يناير الماضي.


وفي نفس السياق أفادت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مسؤول أوروبي، أن المواطن البريطاني الثالث هو مايلز روتليدج وتم اعتقاله من قبل طالبان في الثاني من مارس مع مواطنين بولنديين اثنين.


ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، فإن كورنويل متهم بحيازة أسلحة غير قانونية في خزنة غرفته بالفندق، لكن عائلته أكدت أن الأسلحة مرخصة.


ونقلت القناة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الوزارة "تبذل قصارى جهدها لمساعدة مواطنينا ولضمان وصول القنصلية إلى مواطنينا المحتجزين في أفغانستان".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220805

نائب بريطاني: بايدن اتخذ قرارا "غبيا" بعدم حضور تتويج الملك تشارلز الثالث

thumbs_b_c_4d1354674623ad77bc4892c95af538b3

رومانيا.. السكان يطالبون اللاجئين الأوكرانيين بترك منازلهم

زززز

سوريا.. وفاة مستشار ثان للحرس الثوري الإيراني بهجوم إسرائيلي

image

صور التقطت بأقمار اصطناعية تكشف وجود نشاط نووي عال في كوريا الشمالية

ظظ

الخارجية الفرنسية تؤكد مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا

64290eeb4236045e6d7ee25e

الإكوادور تعلن حالة الطوارئ

أخبار متعلقة
image - 2023-03-29T101240.179

زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب العاصمة الأفغانية كابول

6422a62142360467ea55cbb1

الولايات المتحدة.. استدعاء بلينكن بشأن الانسحاب من أفغانستان

000_9ZZ2VF

الخارجية التركية تستدعي سفير واشنطن على خلفية تحرك أمريكي في سوريا

image (56)

واشنطن تتخوف من تجسس الرافعات الصينية بالموانئ الأمريكية

6405c4f14c59b7779834148c

مسؤول في دونيتسك: بقي حوالي 10 آلاف جندي أوكراني في أرتيوموفسك

6405cb664c59b70a1c1d0231

بريطانيا: الناخبون يحملون "بريكست" مسؤولية نقص الغذاء