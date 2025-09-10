إسرائيل تشن هجمات جوية على مواقع في اليمن

05:27 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عصر الأربعاء، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنت هجمات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت معسكرات ومجمعاً لتخزين الوقود وقسم الإعلام التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).





وفي السياق، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الغارات الجوية استهدفت للمرة الأولى منصّتي إطلاق صواريخ، ومقر المتحدث باسم الحوثيين، إضافة إلى معسكر عسكري. كما ذكرت وكالة "رويترز" أن الهجوم طاول مبنى وزارة الدفاع في صنعاء.



من جانبها، أعلنت شركة النفط اليمنية أن إحدى الضربات الجوية أصابت المحطة الخاصة بالقطاع الطبي في شارع الستين بالعاصمة، فيما أكّد الناطق العسكري باسم أنصار الله أن الدفاعات الجوية تصدّت للطائرات الإسرائيلية التي وصفها بـ"المعتدية".

