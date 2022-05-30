ظهور 4 مدن جديدة في روسيا تجاوز عدد سكانها مليون نسمة

الوكيل الاخباري- حسب النتائج الأولية لتعداد السكان في روسيا فإن المدن الروسية فورونيج، بيرم، كراسنودار، كراسنويارسك قد تجاوز عدد السكان فيها مليون نسمة.



أفادت بذلك منصة "سموتريم" الإعلامية التلفزيونية الروسية نقلا عن المعلومات الواردة من إدارة "روستات" الروسية العامة للإحصاء.

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وقال موظفو الإدارة إن كلا من تلك المدن يسكن فيها ما يزيد عن مليون نسمة. وبلغ الآن عدد المدن الروسية التي زاد فيها عدد السكان عن مليون نسمة 16 مدينة.



وعلاوة على ذلك فإن النتائج الأولية لتعداد السكان تدل على أن عدد سكان البلاد بلغ بحلول 1 أكتوبر الماضي 147.2 مليون نسمة.



وأعادت إدارة "روستات" الروسية للإحصاء إلى الأذهان أنه كان يمكن لأول مرة المشاركة في تعداد السكان عن طريق البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية (غوس أوسلوغي) حيث كان بإمكان كل مواطن في الفترة ما بين 15 أكتوبر و8 نوفمبر إملاء استمارة الكترونية إحصائية. واستغرقت العملية حوالي 20 دقيقة.

روسيا اليوم