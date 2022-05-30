الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على تجار - صور

بعد انتكاسة.. بيتكوين تعود للصعود فوق 30 ألف دولار

البلبيسي يوضح كيفية التمييز بين جدري القرود وجدري الماء

شرطة الاحتلال تعتقل سائحة تركية في المسجد الأقصى- فيديو

ارتفاع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته 49.1% للربع الأول من 2022

روسيا: تدمير 15 طائرة مسيرة وتحييد 320 متطرفا أوكرانيا

الصحة: رصدنا حالات مشتبه إصابتها بجدري القرود وثبت عدم صحتها

الحزن يخيم على مواقع التواصل اثر وفاة شابة حزنا على أخيها

العثور على 14 جثة في موقع تحطّم الطائرة النيبالية

20.3 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة في الربع الأول

الإثنين، 30-05-2022 10:12 ص

ظهور 4 مدن جديدة في روسيا تجاوز عدد سكانها مليون نسمة

4. كازان (أين تواجد)


الوكيل الاخباري- حسب النتائج الأولية لتعداد السكان في روسيا فإن المدن الروسية فورونيج، بيرم، كراسنودار، كراسنويارسك قد تجاوز عدد السكان فيها مليون نسمة.

أفادت بذلك منصة "سموتريم" الإعلامية التلفزيونية الروسية نقلا عن المعلومات الواردة من إدارة "روستات" الروسية العامة للإحصاء.

اضافة اعلان

 

وقال موظفو الإدارة إن كلا من تلك المدن يسكن فيها ما يزيد عن مليون نسمة. وبلغ الآن عدد المدن الروسية التي زاد فيها عدد السكان عن مليون نسمة 16 مدينة.

وعلاوة على ذلك فإن النتائج الأولية لتعداد السكان تدل على أن عدد سكان البلاد بلغ بحلول 1 أكتوبر الماضي 147.2 مليون نسمة.

وأعادت إدارة "روستات" الروسية للإحصاء إلى الأذهان أنه كان يمكن لأول مرة المشاركة في تعداد السكان عن طريق البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية (غوس أوسلوغي) حيث كان بإمكان كل مواطن في الفترة ما بين 15 أكتوبر و8 نوفمبر إملاء استمارة الكترونية إحصائية. واستغرقت العملية حوالي 20 دقيقة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
czo2OToiaHR0cHM6Ly93d3cuZWxhb3Nib2EuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzAyL2VsYW9zYm9hNzk1NDIuanBnIjs=

روسيا: تدمير 15 طائرة مسيرة وتحييد 320 متطرفا أوكرانيا

nebal0928-665x430

العثور على 14 جثة في موقع تحطّم الطائرة النيبالية

62946903423604301a369b71

وسائل إعلام: العقوبات ضد روسيا تؤثر سلبا على 15 ألف شركة يابانية

345-1

ألمانيا تغير دستورها لإنشاء صندوق دفاع بقيمة 107 مليارات دولار

20210220143118afpp-afp_93f4rx.h-730x438

العراق: مقتل أربعة إرهابيين واعتقال قيادي كبير

629456914236046777111a42

الروس يبتكرون برنامجًا جديدًا لرصد الغازات في الغلاف الجوي