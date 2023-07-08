السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 01:51 م

عبد اللهيان: العلاقات الإيرانية الجزائرية تسير على المسار الصحيح

64a9377f4236041c9a3d5aca


الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف في طهران، إن علاقات البلدين تسير على المسار الصحيح، والحوار مستمر لتطويرها.

اضافة اعلان

 

وأضاف عبد اللهيان: "نتابع إلغاء التأشيرات بين البلدين بدءا من إلغاء التأشيرات السياسية وصولا إلى التأشيرات السياحية".

واستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره الجزائري أحمد عطاف في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، صباح اليوم السبت.

وتأتي زيارة عطاف إلى طهران تلبية لدعوة نظيره الإيراني في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في 30 مارس الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد رحبت أيضا بعودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية وأعلنت بأن هذا الحدث يعزز القدرة على الدفاع عن القضية الفلسطينية.

كما جرى اتصال هاتفي في الأول من يوليو بين الرئيس الإيراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1688823272430

روبوتات تشارك بمؤتمر صحفي للأمم المتحدة

246150

سوناك: بريطانيا تحث على عدم استخدام الذخائر العنقودية

image

محاولة تهريب حوالي 178 ألف حبة كبتاجون عبر مطار جدة السعودي

246045

الناتو يستعرض قوته العسكرية في قمة فيلنيوس

64a94c5c423604192e1b0808

آلاف المهاجرين يعانون الجوع في اليونان

64a94c7b423604164c2ed5d7

الجيش الروسي يعلن تدمير مخزن لصواريخ "هيمارس" الأمريكية في دونيتسك

أخبار متعلقة
64a3e52242360463a91183a5

بدء الاستعدادات لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران

64a15a134c59b762e13d184b

طهران توقف عملية إرسال سفيرها إلى السويد في الوقت الراهن

6490515e423604514b5e8042

إيران تعلن العفو عن عدد ضخم من السجناء

648d6bb2423604492b247e6b

الخارجية الإيرانية تعلق على زيارة بن فرحان المرتقبة إلى طهران

648b06214c59b77879166455

الحكومة الإيرانية تؤكد زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران

WemZGt8n-Schengen-visa-from-Finnish-Consulate-1200x675-1

"أسهل وأرخص وأسرع".. نظام جديد للحصول على تأشيرة شينغن