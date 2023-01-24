الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

صناعيو منطقة وداي العش يثمنون جهود بلدية الزرقاء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

الصين تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة

الخارجية التركية تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق القرآن في لاهاي

الغذاء والدواء تحول أنظمتها للدفع الإلكتروني اعتباراً من مطلع الشهر المقبل

التعامل مع 1113 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الذهب عالمياً يُبرق ويحقق مكاسب تصل لـ 13 دولاراً للاوقية

المرصد العمالي ينتقد تراجع الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادثة تحطم مروحية عسكرية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الثلاثاء، 24-01-2023 09:56 ص

عمدة مدينة نيويورك يطلب تدخلا فدراليا للمساعدة في أزمة المهاجرين

63cf7aea42360453480e8907


الوكيل الاخباري- طالب عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، إريك آدامز، الحكومة الفيدرالية باتخاذ إجراءات ترقى إلى مستوى الإجراءات التي اتخذت خلال جائحة كورونا، لتوفير السكن والخدمات لآلاف المهاجرين.

اضافة اعلان

 

ووصف آدامز أزمة المهاجرين الذين يصلون إلى المدينة من الحدود الجنوبية للبلاد بأنها "كارثة"، متسائلا: "أين الاستجابة الوطنية لهذه الأزمة؟".

وقال: "أستطيع أن أفهم أولئك الذين ينظرون إلى ما نقوم به من منظور الوضع الطبيعي. ما أطلبه منهم هو إلقاء نظرة على هذا في حالة الأزمة"، مضيفا: "للنظر إلى الأمر بالطريقة نفسها التي نظرنا بها إلى جائحة كوفيد أو عندما يحدث فيضان كبير أو كارثة طبيعية".

وكان آدامز طلب قبل أيام ملياري دولار، ومن الرئيس جو بايدن بذل المزيد من الجهد لوقف المعابر الحدودية ودفع حاكمة الولاية كاثي هوشول لنقل المهاجرين من مدينة نيويورك إلى مجتمعات خارج أحياء المدينة الخمسة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5b5f08c7d43750735f8b4609

سوريا.. توجه لتغيير اسم محافظة ريف دمشق

63cf88be42360453480e8914

الصين تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة

2599028

الخارجية التركية تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق القرآن في لاهاي

63cf85994c59b767877e4cea

إيران تعد حزمة عقوبات جديدة ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

63cf8f0f4c59b77eab2b9f09

استقالة جديدة في إدارة زيلينسكي

a7e88af9-190952

بايدن يعين مبعوثا خاصا لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية