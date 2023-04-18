عمرو موسى: أمن مصر مهدد

الوكيل الاخباري - اعتبر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن "دور مصر في تجنيب السودان نتائج الأحداث الجارية يجب أن يكون أساسيا وصريحا".



وعلى حسابه في "تويتر"، كتب عمرو موسى سلسلة تغريدات علق فيها على الأحداث في السودان: "ما يجري بالسودان من تدهور شامل وشروخ في بنائه السياسي والمجتمعي والعسكري ومواجهات دموية يطرح مخافة جدية علي مستقبل السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وأمان شعبه، ويهدد استقرار القرن الإفريقي والجنوب العربي وكذلك أمن مصر ومصالحها الحيوية".

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