السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

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غامبيا.. تحبط محاولة انقلاب عسكري وتتهم 8 عسكريين بتنظيمها

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السبت، 07-01-2023 02:23 م

غامبيا.. تحبط محاولة انقلاب عسكري وتتهم 8 عسكريين بتنظيمها

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الوكيل الاخباري- اتهمت حكومة غامبيا، 8 عسكريين بالخيانة، بدعوى ارتباطهم بمحاولة انقلاب في ديسمبر 2022، وبالتواطؤ لارتكاب جريمة.

وأعلنت سلطات غامبيا في الـ 21 من ديسمبر، أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكري في اليوم السابق، وأنه تم اعتقال 7 عسكريين، وجار البحث عن الثامن، واعتبرته فارا من العدالة، ودعت كل من يمتلك معلومات حول مكانه، إلى تسليمه لأقرب مركز شرطة.

وسبق أن وجهت سلطات غامبيا، تهما بالخيانة إلى مدنيين وشرطي، بدعوى ارتباطهم بمحاولة الانقلاب.

ويجدر الذكر، أن النظام الديمقراطي في غامبيا لا يزال هشا، بعد ديكتاتورية استمرت 22 عاما، وانتهت عام 2016.

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روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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