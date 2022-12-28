الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التحديث الاقتصادي يضع خريطة لمجابهة تحديات قطاع النقل

مع توقع حدوث الركود .. أين تتجه أسعار الغذاء عالمياً في العام الجديد ؟

الأرصاد: المنخفض الجوي عدل الموسم المطري بنسب (2% – 22%)

بدء صرف المخصصات ومعونة الشتاء وآخر دفعة من دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية اليوم

الأردن يدين اقتحام مستوطنين أرضا تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان

وفاة قبطان مصري محترقا على سواحل تركيا

المياه عن الفواتير الشهرية: لا فصل للمياه عن المتأخرين إلا كل 3 أشهر

ترامب ينتقد تسهيل اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية

حملة لهيئة تنشيط السياحة الأردنية في تونس

الأربعاء، 28-12-2022 11:28 ص

كوريا الجنوبية تعتذر بعد فشلها في إسقاط مسيرات "معادية"

علم-كوريا-الجنوبية


الوكيل الإخباري - اعتذر وزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونغ-سوب، اليوم الأربعاء، عن عملية عسكرية فاشلة لإسقاط 5 طائرات مسيرة كورية شمالية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال وزير الدفاع خلال جلسة للجنة الدفاع الوطني البرلمانية: "أود أن أقول إنني آسف للمواطنين على نتيجة العملية التي تم إجراؤها ردا على استفزاز كوريا الشمالية بطائرات مسيرة".

اضافة اعلان


ورفض تكهنات وسائل الإعلام بأنه كان من الممكن أن تحلق إحدى الطائرات المسيرة الخمس على طول الطريق إلى منطقة يونغسان بوسط سيئول، حيث يقع مكتب الرئيس يون سيوك-يول.


وقال: "أنا متأكد من أنها لم تحلق فوق يونغسان. يمكننا تأكيد ذلك من خلال أجهزة الكشف".


بدوره أصدر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأربعاء، توجيهات إلى المسؤولين في بلاده، بضرورة الرد بالمثل على أي استفزاز من جانب بيونغ يانغ، وذلك في أعقاب اختراق طائرات مسيّرة كورية شمالية، المجال الجوي لبلاده.


ونقلت وكالة أنباء "يونهاب"، عن يون سوك يول، قوله، خلال اجتماع أمني طارئ: "يجب التأكد من الرد بالمثل على أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية، فهذه هي أقوى وسيلة لردع الاستفزازات".


وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي، "يجب ألا نخاف أو نتردد، بسبب امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية".


وأثار تسلل الطائرات بدون طيار لكوريا الشمالية الاثنين الماضي تساؤلات حول مدى استعداد الجيش الكوري الجنوبي للتصدي للاستفزازات المحتملة من الطائرات المسيرة، وأدى إلى صياغة إجراءات دفاعية، بما في ذلك خطة لإجراء مناورات مضادة للطائرات المسيرة يوم الخميس.


وأطلعت هيئة الأركان المشتركة اللجنة على سلسلة من الإجراءات لمواجهة التهديدات الناجمة عن الطائرات المسيرة الكورية الشمالية.


وكان من بينها خطة لإجراء تدريبات مشتركة ضد الطائرات المسيرة، بمشاركة مختلف القوات المسلحة، يوم غد الخميس.

 

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن هذا جزء من الجهود المبذولة لإجراء تدريب "واقعي" بالنظر إلى سيناريوهات الاستفزاز المحتمل لكوريا الشمالية الذي ينطوي على طائرات مسيرة صغيرة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63abf2814c59b7452d48dc7a

وفاة قبطان مصري محترقا على سواحل تركيا

63abe36e4c59b7297f6910c8

ترامب ينتقد تسهيل اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية

image

رئيس الوزراء الياباني يلمح إلى إجراء انتخابات عامة قبل زيادات ضريبية

1672209763341

قطر: تدوير 80 % من مخلفات ملاعب كأس العالم

63ab586a4236043bbf561c63

وزير العدل الجزائري يكشف تفاصيل جديدة عن الأموال المنهوبة من بينها 20 مليار دولار

image (1)

مخاوف من وقوف متطرفين وراء تخريب محطات كهرباء في أمريكا

أخبار متعلقة
18210905_101

زعيم كوريا الشمالية يكشف عن الأهداف العسكرية للعام 2023

image - 2022-12-22T120340.342

سول وواشنطن تدرسان إجراء تدريبات بالذخيرة الحية وسط تهديدات بيونغ يانغ

605bd0234c59b746de45a9f0

أمريكا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين

article_5f81d42745eec8_18068712

كوريا الشمالية تأمر جيشها بالتأهب

a3e787a6ac74874629026c0b6df2ed7929f33726-777x460

كوريا الجنوبية: مذكرة توقيف بحق مسؤول سابق في قضية قتل

a3e787a6ac74874629026c0b6df2ed7929f33726-777x460

كوريا الجنوبية تعتقل مستشار أمنها القومي السابق