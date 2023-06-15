بيسكوف يعلق على تصريح مستشار رئيس مكتب زيلينسكي حول الهجوم الأوكراني المضاد

الوكيل الإخباري - علق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريح لميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفى فيه أن تكون قوات كييف قد بدأت هجومها المضاد.



وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على كلام بودولياك: "إنه ليس وزير دفاع، ولا أعتقد أنه يعلم على وجه اليقين" بأمر الهجوم المضاد.

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وقال بودولياك في وقت سابق اليوم إن القوات المسلحة الأوكرانية "تجري اختبارا"، ولم تتحول بعد إلى هجوم مضاد.



وكانت الدفاع الروسية أكدت أن الهجوم الأوكراني قد بدأ على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك في 4 يونيو الجاري، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة.



ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، وحتى 14 يونيو الجاري، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 7500 جندي قتلوا أو جرحوا على خط التماس، "دون اعتبار الجنود الذين لقوا حتفهم نتيجة استخدام القوات المسلحة الروسية أسلحة بعيدة المدى في أعماق الأراضي الأوكرانية".

RT