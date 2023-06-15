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الخميس، 15-06-2023 04:07 م

بيلاروسيا تعلن إسقاط مُسيرة أوكرانية الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - أعلنت بيلاروسيا، التي تتسلم أسلحة نووية تكتيكية من حليفتها روسيا، اليوم الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة حدودية أواخر الشهر الماضي.

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وكشف حرس الحدود في بيلاروسيا عن الحادث النادر الذي وقع في منطقة جوميل.. ولم يذكر سبب عدم إعلانه عن الواقعة وقت حدوثها.


وسمحت بيلاروسيا لروسيا باستخدام أراضيها كواحدة من نقاط الانطلاق في غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي شنته في فبراير من العام الماضي، كما سمحت لموسكو بتدريب الجنود في قواعدها.


ويعد احتمال دخول بيلاروسيا الحرب مباشرة مبعث قلق لأوكرانيا منذ فترة طويلة. وقال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أمس الأربعاء، إنه سيقوم بذلك في حالة وقوع "عدوان واسع النطاق" على بلده.


وذكر أيضاً أن بيلاروسيا بدأت استلام أسلحة نووية تكتيكية من موسكو في أول نشر من نوعه لروسيا خارج أراضيها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.


وستحتفظ روسيا بالسيطرة على الأسلحة، لكن لوكاشينكو قال إنها ستكون بمثابة رادع للمعتدين المحتملين.

 

البيان

 




 

 


 

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