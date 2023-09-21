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الخميس، 21-09-2023 08:25 ص

غوتيريس يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينية

ظظ


الوكيل الاخباري - بحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، تطورات القضية الفلسطينية والدعم المقدم للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم المقدم للأونروا".

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وحسب بيان صحفي أممي، أكد الطرفان "مجددًا التزامهم المشترك بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين القابل للحياة، على أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وفلسطين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة".


كما بحث مع رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة"، مٌشددا على "ضرورة الامتناع عن أي أعمال يمكن أن تقوض هذا الحل".


وقال بيان صحفي منفصل صدر عن الأمم المتحدة إن غوتيريس ونتنياهو "ناقشا الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية".


ويشارك عباس ونتنياهو في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


بترا


 




 

 


 

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