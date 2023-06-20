الثلاثاء 20-06-2023
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الثلاثاء، 20-06-2023 07:53 ص

غوتيريش: المستوطنات الإسرائيلية انتهاك سافر للقانون الدولي

لالا


الوكيل الاخباري - أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش حث إسرائيل يوم الاثنين، على وقف القرارات المقلقة بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والعدول عنها.

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان "الأمين العام يكرر أن المستوطنات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي. إنها عقبة رئيسية أمام تحقيق حل على أساس دولتين قابل للاستمرار وسلام عادل ودائم وشامل".

كما أضاف "توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية إنما هو محرك رئيسي للتوتر والعنف ويزيد الاحتياجات الإنسانية بشدة".

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