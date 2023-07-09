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الأحد، 09-07-2023 03:59 م

فرنسا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف في إطار الدعم الغربي، مشيرة إلى أن بلادها ستضاعف المساعدات المقدمة لكييف.

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وقالت كولونا "يهدف الدعم الذي نقدمه لكييف إلى ضمان تلبية احتياجات الحكومة الأوكرانية من خلال التعاون مع حلفائنا وشركائنا، وهذا الدعم سيستمر كما سنعمل على تكثيفه، وجار العمل على إعداد شحنات جديدة من المساعدات العسكرية لتلبية الاحتياجات الأوكرانية الملحة".


وأشارت إلى أن فرنسا تعمل بالشراكة مع حلفائها على تحديد الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا، بالتوازي مع عملية دمجها في حلف الناتو.


ولفتت إلى أن قمة الحلف المقبلة في فيلنيوس يجب أن تقدم مضمونا محددا لآفاق انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وتتيح الفرصة لتعزيز دعم الحلف لأوكرانيا على المدى الطويل.


وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، بأن بلاده ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لكييف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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