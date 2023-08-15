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الثلاثاء، 15-08-2023 08:35 م

فرنسا.. عودة هواة التخييم إلى مواقعهم عقب اندلاع حريق كبير جنوبي البلاد

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الوكيل الاخباري- أفادت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بعودة غالبية المخيمين بالقرب من منتجع أرجيليه سور مير الساحلي جنوبي فرنسا، إلى مواقع تخييمهم، عقب اندلاع حريق كبير في الغابات المحيطة.اضافة اعلان


وذكرت السلطات الفرنسية، أمس الاثنين، أن الحرائق شبت على مساحة تعادل 500 هكتار (1235 فدانا) في أرض قريبة من المنتجع، ما دفع طواقمها إلى إجلاء ما يصل إلى 3 آلاف شخص ممكن كانوا يمارسون هواية التخييم في 4 مواقع مساء الاثنين كإجراء احترازي.

وأكدت السلطات اليوم أنه تم احتواء الحريق خلال الليل، لكنه لا يزال تحت المراقبة المشددة، لافتة إلى أن أحد المخيمات دمر بالكامل إلى جانب أحد المنازل.

وقال رئيس الإدارة في منطقة بيرينيه أورينتاليس، رودريغ فورسي، إن الحريق ترك ما بين 350 إلى 400 شخص دون مأوى، ومن جانبها بينت السلطات أن طواقمها تهتم بالمتضررين وتقدم لهم الخدمات اللازمة.

 




 

 


 

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