فرونتكس: زيادة تدفقات الهجرة عبر البحر المتوسط بنسبة 158%

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" اليوم الجمعة، أن عدد عمليات عبور حدود الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر الأبيض المتوسط "زاد بأكثر من الضعف" في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وقالت الوكالة في بيان نقلته شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية، إنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، رصدت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 50300 عملية عبور غير نظامية عبر هذا الطريق، وهو "أعلى رقم مسجل منذ عام 2017".



وحسب "فرونتكس"، فإن الفترة بين أشهر كانون الثاني وأيار، شهدت وصول 50 ألفا و33 مهاجرا غير نظامي عبر وسط المتوسط، بزيادة بمعدل 158 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، أي ما يعادل حوالي نصف إجمالي الوافدين إلى القارة العجوز.



ووفقا لتقرير " فرونتكس"، زاد عدد الوافدين من المهاجرين إلى أوروبا عبر مختلف الطرق المتبعة للهجرة بنسبة 12 بالمئة بشكل عام، وذلك بسبب الزيادة في التدفق المسجل على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، الذي يقود في المقام الأول إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا.



بترا