الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 10:24 ص

فلسطين .. احياء يوم الأرض الخالد بعامه ال 46

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الوكيل الإخباري-يحيي الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، الثلاثين من آذار، الذكرى الـ46 ليوم الأرض، المناسبة التي أصبحت عيدا للأرض والدفاع عنها منذ عام 1976، حيث استشهد في تلك الهبة 6 مواطنين فلسطينيين وجرح 49 واعتقل أكثر من 300 آخرين.

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وجاء يوم الأرض بعد هبة الجماهير الفلسطينية في أراضي 48 عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها إسرائيل، وتمخض عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بـ'يوم الأرض'.


يشار إلى أن الشرارة التي أشعلت الجماهير ليوم الأرض، كانت بإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الاستيلاء على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى الفلسطينية في الجليل ومنها عرابة، سخنين، دير حنا وعرب السواعد وغيرها في عام 1976؛ وذلك لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في الداخل وخصوصا المتضررين المباشرين الإضراب العام في يوم الثلاثين من آذار.


وفي هذا اليوم أضربت مدن وقرى الجليل والمثلث إضرابا عاماً، وحاولت السلطات الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام بين المواطنين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، كانت أعنفها في قرى سخنين وعرابة ودير حنا.


 

وفا

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