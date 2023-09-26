فيديو-لحظة سقوط مروحية انقطع ذيلها في امريكا ومصير طاقمها

الوكيل الإخباري- في حادثة مروعة شهدتها مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، أظهر مقطع فيديو اُلتقط بهاتف نقال لحظة سقوط مروحية إنقاذ بعدما تعرضت لعطل ميكانيكي في الجو .
ويصف المسعف الجوي، مايك تشاغواسيدا البالغ من العمر 31 عامًا لموقع "سي ان ان " ، كيف مرت لحظات حياته أمام عينيه، عندما تعرضت المروحية التابعة لشرطة بروارد للعطل الكارثي مما اسفر عن نجاته ووفاة كابتن الطائرة .
وأظهر الفيديو تصاعد الدخان والنيران من الطائرة قبل لحظات من سقوطها.
متداول .. لحظة تحطم مروحية تابعة للشرطة بولاية فلوريدا الامريكية pic.twitter.com/KUi8f18Aiy— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 26, 2023