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الأحد، 14-01-2024 03:07 م

بوتين: روسيا تعزز مكانتها في كافة الاتجاهات

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تعزز حضورها في كافة المجالات وترسخ مكانتها في كل الاتجاهات، بما في ذلك اقتصادها الذي أصبح الخامس في العالم.

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وأضاف الرئيس بوتين، ردا على أسئلة الصحفيين: "تجري لدينا عملية تعزيز وتقوية الدولة في جميع النواحي والاتجاهات، وأولها الاقتصاد".

وتابع الرئيس القول: "على الرغم من كل القيود وكل الصعوبات التي نواجهها، أصبح الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا من حيث تعادل القوة الشرائية. نحن نشغل المركز الأول في أوروبا وأصبحنا الاقتصاد الخامس في العالم. الحديث عن الصين، والولايات المتحدة والهند، واليابان وروسيا".


ووفقا لرئيس الدولة، لا تزال روسيا بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود لتعزيز استقلالها وسيادتها، وخاصة في المجال التكنولوجي والاقتصاد وفي المجالات الهامة الأخرى.


وقال: "نحن نعمل لتحقيق ذلك، ونعمل بنجاح. لدينا كل ما يسمح لنا بالعمل وكذلك لدينا ما يثير الافتخار".

 

RT

 




 

 


 

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