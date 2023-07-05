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الأربعاء، 05-07-2023 11:02 ص

قذيفة مدفعية روسية فائقة الدقة تطلق إلى مسافة 43 كيلومترا

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الوكيل الإخباري- تتضمن أسرة قذائف المدفعية الروسية الفائقة الدقة من طراز "كراسنوبول" نموذجا موجها بالملاحة الفضائية بمقدوره تدمير أهداف العدو على مسافات بعيدة.

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وأفاد مقال "وسائل المدفعية الفائقة الدقة" الذي نشرته مجلة وزارة الدفاع الروسية بأن مدفع "مستا – إس" الذاتي الحركة  أطلق مثل هذه القذيفة في أثناء اختباراته الميدانية إلى مداه الأقصى، وهو 43 كيلومترا.

 

فيما أشار المقال إلى أن مدفع "كواليتسيا" من الجيل الجديد سبق له أن أطلق تلك القذيفة إلى مسافة 70 كيلومترا.

يذكر أن قذائف المدفعية "كراسنوبول" الفائقة الدقة تستخدم بنشاط في العملية العسكرية الخاصة. وتتحقق فاعليتها العالية بفضل استخدام مسيّرات جوية مثل "أورلان – 10" و"أورلان – 30"، ولا تستطيع الأخيرة  اكتشاف مختلف الأهداف فحسب، بل وتقوم بإضاءتها بشعاع ليزر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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