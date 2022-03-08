الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

العواد يتوقع انخفاض أسعار الحلويات في رمضان

النواب يقر مادة تتعلق بحالات حل الأحزاب السياسية

بالفيديو.. شاهد عملية إجلاء الطلبة الأردنيين من سومي

التعليم العالي يعلن إجراءات استكمال الإستفادة من المنح والقروض - تفاصيل

أردنيون من سومي لـ " الوكيل الإخباري" : الاغلب خرج من المدينة

الشؤون السياسية تنظر بطلبات ترخيص 19 حزبا جديدا

قرار جديد من الضمان يخص دور الحضانة والمنشآت السياحية

150 مليون دينار عجز الميزان التجاري للأردن مع أوكرانيا

ارتفاع أسعار الذهب محليا

بدء عملية تحرك عدد من الأردنيين إلى خارج مدينة سومي الأوكرانية

الثلاثاء، 08-03-2022 11:50 ص

قلق بعد ظهور عبارة " غير فعال " عند الحجز للعمرة والسعودية توضح

852_853606


الوكيل الإخباري- أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن ظهور عبارة " غير فعال" عند الحجز على تطبيق توكلنا أو اعتمرنا هي مجرد اجراء اعتيادي للوزارة وان الحجز مؤكد في حال تعبئة البيانات .

اضافة اعلان

 

حيث أكدت أنه سيتم تفعيل تصاريح العمرة قبل بدء الفترة المحجوزة ب 6 ساعات وذلك لضمان انسيابية تدفق المعتمرين للمسجد الحرام وسرعة قراءة التصاريح عند نقاط الفرز .

 

وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق ، انه تم اتاحة الحجز المسبق ابتداءً من يوم الأحد ، 6 اذار ، لأداء مناسك العمرة في رمضان عبر تطبيق "اعتمرنا" و"توكلنا". 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
nawar_33a04156-62a9-408c-991c-4146471b454d

لبنان.. عمّال هيئة الاتصالات يطلقون إضرابا مفتوحا عن العمل

645x344--4-1646723790689

مجلس الأمن يدين مقتل جنديين مصريين وإصابة 4 في بعثة مالي

2021_3_1_11_14_54_520

الصين تدعو الولايات المتحدة لتوضيح أنشطتها البيولوجية العسكرية في الداخل والخارج بما في ذلك أوكرانيا

تنزيل

الدفاع التركية: تحييد 12 إرهابيا شمالي سوريا

1043000811_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_581ca001077fe530e7859e6f91d643f5

مصر… انفجار صومعة قمح يتسبب في مصرع وإصابة 11 شخصا

روسيا-وأوكرانيا-الحرب-العالمية-الثالثة

3 خيارات امام روسيا لحسم الصراع

أخبار متعلقة
فضل_العمرة_في_شهر_رمضان

السعودية تصدر اعلان بشأن حجوزات اداء العمرة في رمضان

م

رفع قيود كورونا ..أول صلاة فجر دون تباعد في المسجد الحرام - فيديو

82acd7b6-610fe6e642360476333b54d4

السعودية: العمرة متاحة للجميع

22022513474419841731

السعودية : هذا موعد شهر رمضان وعيد الفطر فلكياً

w1280-p16x9-2020-08-03T085839Z_1748119929_RC286I9HTJ37_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SAUDI-HAJ-FAREWELL

قرار سعودي جديد بشأن اداء العمرة

b8012f46fe0fcedb45a7caeb3a3acc4b

السعودية توضح حول حجوزات العمرة في شهر رمضان