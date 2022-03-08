قلق بعد ظهور عبارة " غير فعال " عند الحجز للعمرة والسعودية توضح

الوكيل الإخباري- أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن ظهور عبارة " غير فعال" عند الحجز على تطبيق توكلنا أو اعتمرنا هي مجرد اجراء اعتيادي للوزارة وان الحجز مؤكد في حال تعبئة البيانات .

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حيث أكدت أنه سيتم تفعيل تصاريح العمرة قبل بدء الفترة المحجوزة ب 6 ساعات وذلك لضمان انسيابية تدفق المعتمرين للمسجد الحرام وسرعة قراءة التصاريح عند نقاط الفرز .

وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق ، انه تم اتاحة الحجز المسبق ابتداءً من يوم الأحد ، 6 اذار ، لأداء مناسك العمرة في رمضان عبر تطبيق "اعتمرنا" و"توكلنا".



#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/1y0Xwoetk9 تعرف على سبب ظهور عبارة (غير فعال) في تصاريح العمرة المؤكدة. March 7, 2022



