قمّة أوروبية - أوكرانية بكييف الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - يعقد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قمة في كييف في 3 فبراير المقبل، لمناقشة الدعم المالي والعسكري، حسبما أعلن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بيان أمس الاثنين.



وذكر البيان أن زيلينسكي ناقش تفاصيل هذا الاجتماع الرفيع المستوى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في أول مكالمة هاتفية يجريها هذا العام.

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وأضاف البيان "ناقش الطرفان النتائج المتوقعة للقمة الأوكرانية الأوروبية المقبلة المقرر عقدها في 3 فبراير المقبل في كييف، واتفقا على تكثيف العمل التحضيري".



وتحدث الزعيمان عن توريد أسلحة "مناسبة" وعن برنامج مساعدات مالية جديد بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا.



وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية بأوكرانيا في فبراير الماضي.

البيان