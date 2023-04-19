39 مستشفى توقفت عن العمل في الخرطوم

الوكيل الاخباري - مع تجدد الاشتباكات الدامية في الخرطوم لليوم الخامس على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع، شددت نقابة الأطباء على أن الوضع الإنساني في البلاد بات كارثياً.

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وأكدت في بيان، اليوم الأربعاء، أن 39 مستشفى توقفت عن العمل من أصل 59 في العاصمة الخرطوم، فيما المستشفيات العاملة في الوقت الحالي مهددة أيضاً بالإغلاق.



كما أوضحت أن 9 مستشفيات تعرضت للقصف و16 للإخلاء القسري.



انهيار كامل

فيما دعت وزارة الصحة في السودان إلى ضرورة إيقاف العمليات المسلحة وإشعال النيران التي طالت المرافق الصحية في ولاية الخرطوم، مؤكدة أن العاصمة باتت تواجه انهيارا كاملا في القطاع الصحي العام والخاص.



كما لفتت إلى وجود دمار مباشر لحق بالمؤسسات الصحية، فضلاً عن صعوبة وصول الكوادر والأطباء وسيارات الإسعاف جراء الاشتباكات.



بدوره، وجه وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم، نداءات عاجلة لوقف الحرب و الالتزام بفتح مسارات للإسعاف وإخراج المصابين.

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