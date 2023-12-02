السبت 02-12-2023
الوكيل الاخباري
 

"الله يرحمك يا بابا".. طفلة فلسطينية تدمي القلوب بوداعها لوالدها -فيديو

مع تفشي المرض التنفسي .. مطالبات بفرض حظر سفر بين امريكا والصين

رويترز عن مسؤول إسرائيلي: إطلاق أكبر عدد من الرهائن أولوية قصوى

الغذاء والدواء الامريكية تحذر من نوع معين من الحقن وتصدر توصيات

صدور قرار البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات العمل بين الأردن والسعودية

مصر تنفي قصف إسرائيل للجانب المصري من معبر رفح

صحة غزة : معظم ضحايا القصف الإسرائيلي نساء وأطفال وهناك تشوهات على الأجساد

الذهب يسجل اعلى معدلاته في 2023 .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

سرايا القدس: اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان

رئيس الوزراء البلجيكي: نأمل استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل

سرايا القدس: اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان

السبت، 02-12-2023 09:51 ص

كوريا الشمالية تهدد بتحييد الأقمار الصناعية الأمريكية

upload_1701494287_1660438281


الوكيل الاخباري- أفادت وكالة رويترز، بأن كوريا الشمالية حذرت من أن التدخل الأمريكي في عمل أقمارها الصناعية سيجبرها على الرد وتحييد الأقمار الصناعية الأمريكية.

وقالت الوكالة: "أعلنت كوريا الشمالية، أن التدخل في عمل أقمارها الصناعية سيعتبر بمثابة إعلان حرب. وتهدد كوريا الشمالية بأنها سترد على أي تدخل أمريكي في نشاطاتها الفضائية، بالقضاء على أقمار الاستطلاع الأمريكية".

اضافة اعلان

 

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تلقى من إدارة هندسة الطيران الحكومية عدة صور أقمار صناعية جديدة لقواعد عسكرية أمريكية في كاليفورنيا واليابان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
111111

مع تفشي المرض التنفسي .. مطالبات بفرض حظر سفر بين امريكا والصين

news-300423-ukraine.qirm

مخابراتي أوكراني يحذر من القرم

241789

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب إسقاط قضية اقتحام الكابيتول

9827398728374982

مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بإنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان

Screenshot_2023-12-02-08-33-24-20_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

مجلس الأمن الدولي يرفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال

تنزيل

هنغاريا وهولندا قد تعيقان انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أخبار متعلقة
2-7

مصر.. قرار بإغلاق جميع الوزارات القديمة نهائيا

تنزيل

رئيس مجلس الدولة الليبي يبحث في موسكو سبل تعزيز التعاون الروسي الليبي

تنزيل (1)

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة أرتيوموفسكويه في دونيتسك

تنزيل

سائقون أوكرانيون يغلقون الطرق في مدن بولندية

تنزيل (1)

كوريا الشمالية تفسر لمجلس الأمن سبب إطلاقها قمرا اصطناعيا

202008040551545154

مقتل شخص وإصابة 10 جراء عاصفة ضربت سواحل القرم