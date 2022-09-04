كوستاريكا تضبط 2.5 طن كوكايين في حاوية متجهة إلى أوروبا

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأمن العام في كوستاريكا، إن الشرطة تمكنت من ضبط 2.5 طن كوكايين في حاوية، في محطة شحن بموين على ساحل البحر الكاريبي، متجهة إلى بلجيكا.



وعثرت قوات الأمن على المخدرات في حاوية فواكه كانت متجهة إلى بلجيكا، وفقا لتغريدة للوزارة عبر تويتر.

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يشار إلى أن السلطات في كوستاريكا صادرت 5.8 طن من الكوكايين في موين عام 2020 كانت متجهة إلى هولندا، في أكبر عملية ضبط مخدرات في البلاد.



وتقوم عصابات المخدرات بتهريب كميات كبيرة من الكوكايين من أمريكا الجنوبية عبر أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة أو أوروبا باستخدام مجموعة متنوعة من طرق النقل المختلفة.

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