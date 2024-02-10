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السبت، 10-02-2024 08:15 ص

كيم دوتكوم: بايدن سيجبر زيلينسكي على مواصلة القتال حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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الوكيل الإخباري - قال رجل الأعمال الألماني الفنلندي كيم دوتكوم، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن الرئيس جو بايدن سيجبر فلاديمير زيلينسكي على مواصلة الصراع حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

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وأضاف: "بايدن يعرف حق المعرفة أن روسيا انتصرت بالفعل في الصراع في أوكرانيا. وهو يدرك أن الاستسلام بات من الإجراءات الشكلية. لكنه رغم ذلك، يريد من زيلينسكي مواصلة القتال حتى نهاية الانتخابات الأمريكية".

ودعا رجل الأعمال، الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، إلى منع تقديم حزمة مساعدات أخرى لنظام كييف، من أجل إنقاذ حياة الأوكرانيين.


وقال: "60 مليار دولار لأوكرانيا من أجل الانتخابات فقط. هل يجب أن يموت آلاف الجنود الآخرين من أجل حملة بايدن الانتخابية ؟".

 

RT

 




 

 


 

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