الثلاثاء 25-04-2023
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هزة أرضية في سوريا

الثلاثاء، 25-04-2023 07:26 م

لافروف يدعو لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في فلسطين، أن حل الدولتين لا بديل عنه.

وقال لافروف الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، إن حل الدولتين يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه بالتمتع بدولة عاصمتها القدس الشرقية، داعيا للعودة إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول جميع المسائل النهائية لإيقاف العنف والتطرف.

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