لامبريخت تستقيل رسميا من منصب وزيرة الدفاع الألمانية

الوكيل الاخباري- قالت وكالة DPA اليوم الاثنين، إن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، قدمت طلب استقالة من منصبها إلى المستشار الألماني أولاف شولتس.



ووفقا للوكالة، التي حصلت على نسخة من الوثيقة من وزارة الدفاع الألمانية، تقدمت الوزيرة رسميا بطلب الاستقالة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس. تم إرسال الالتماس إلى مكتب المستشار اليوم الاثنين.



في وقت سابق، أفادت صحيفة "بيلد" بأن وزيرة الدفاع الألمانية لامبريخت، قررت الاستقالة من منصبها.



وذكرت الصحيفة، أن الأصوات تزاديت مؤخرا مطالبة بإقالة وزيرة الدفاع الألمانية على خلفية الفيديو الذي نشرته ليلة رأس السنة. وأظهر استطلاع للرأي أن أكثر من الثلثين في ألمانيا يؤيدون إقالة الوزيرة من منصبها.

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روسيا اليوم