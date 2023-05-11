لبنان: اليونسكو ترمم متحف سرسق للعمارة والحياة الثقافية

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، إتمام مشروع إعادة تأهيل متحف سرسق الشهير في بيروت الذي تضرر جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب عام 2020 وهو من اكبر وأهم المتاحف في لبنان.

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واشارت المنظمة في بيان اليوم الخميس، الى ان الترميم جاء بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بقيمة مليون يورو.



وقالت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي، إن متحف سرسق هو جوهرة العمارة والحياة الثقافية اللبنانية، وهو رمز قوي للفخر والصمود لدى المجتمع البيروتي.



ويقع متحف سرسق في منطقة الأشرفية ببيروت، ويعد أحد المعالم القليلة الشاهدة على العمارة والقصور اللبنانية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على الطراز الفينيقي والعثماني.



ويحتضن المتحف فيلا نيكولا سرسق التي بنيت عام 1912، وتبرع بها مع مجموعاته للبنانيين، مكرساً استخدام الفيلا متحفًا للفن الحديث والمعاصر.



وتم افتتاح المتحف عام 1961، ويضم في مجموعته الدائمة أكثر من 1500 قطعة بما في ذلك اللوحات والمنحوتات والمنسوجات والتركيبات، بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف صورة وبطاقة بريدية ومخطوطة قيمة من مجموعة فؤاد دباس وغيرها.

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